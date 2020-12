Helmut Marko avaldas, kes kandideeris veel Red Bulli sõitjakohale

Marko andis Motorsport-total.com-ile eksklusiivintervjuu, mis avaldatakse täies mahus 28.-30. detsembril.

Red Bulli nõustaja avalikustab intervjuus, et andis telefonivestluses Hülkenbergile "kümme minutit", et ta suudaks neid ümber veenda, kuid see "ei töötanud tema kasuks".

Telefonivestlus leidis aset samal päeval, mil Perez ametlikult sõitjaks kinnitati.

Sebastian Vetteli võimaliku kandideerimise kohta ütles Marko, et eksmaailmameister ei olnud Red Bulli valikus, sest sakslasel oli juba sõlmitud leping Aston Martiniga.