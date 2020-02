Hea uudis! Mercedes ei lahku vormel-1 sarjast

Kuigi Mercedes on F-1 olnud viimaste aastate valitseja, olles viimasel kuuel hooajal triumfeerinud nii sõitjate kui meeskondlikus arvestuses, siis oli nende jätkamine tänavuse hooaja järel küsimärgi all. Peamiseks põhjuseks oli uue Concorde'i lepingu sõlmimine ning seal olevad tingimused.

Concorde Agreement on leping Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA), F1-sarja juhtide ja meeskondade vahel, millega pannakse paika, kuidas teleõigustest saadud rahad ning boonused tiimide vahel ära jaotatakse. Praegu kehtiv leping sõlmiti 2013. aastal ning kehtib tänavuse aasta detsembrini.

"Vormel-1 sarjas püsimine on meie jaoks kasulik," sõnas 48-aastane kolmapäeval Wolff Saksamaa meediale. "Mercedes jätkab F1-s kindlasti ka 2021. aastal. Me tahame siin edasi olla."

"Concorde'i leping pole meie jaoks enam takistus," lisas sakslane. "Me tahtsime lihtsalt, et olukord tasakaalustuks, et väiksemad tiimid sealt rohkem kasu saaksid."

Vormel-1 uue hooaja tehakse algust 15. märtsil Austraalia GP-ga.