HEA UUDIS | Järgmisest aastast on lootust näha vormel 1 ülekandeid taas eestikeelsete kommentaaridega!

Nimelt teatas Nordic Entertainment Group, et käivitab 2021. aastast Eestis, Lätid ja Leedus voogedastusplatvormi Viaplay, mis muu hulgas omab jalgpalli Bundesliga, NHL-i jäähoki ja vormel 1 ülekannete õigusi. Spordivõistlsute kõrval pakub Viaplay internetis vaatamiseks filme ja seriaale ning avastamist jagub lastelegi.

NENT Grupi kommunikatsioonijuht Nicholas Smith ütles Delfile, et nende eesmärk on spordiülekannetele leida ka kohalikud kommentaatorid, mis tähendab, et eesti keeles võib F1 kõrval järgmisel aastal näha ka Bundesligat ja NHL-i.

"Oleme kohalikel turgudel kaasanud palju sealseid kommentaatoreid ning loodame, et suudame seda teha ka Eestis. Loodame spordiülekannete õigusi veelgi jurude saada ning arvan, et nendele aladele on veel lisa tulemas," sõnas Smith.

"Viaplay laiendamine Balti riikidesse on meie jaoks loomulik samm. Need turud on kodulähedased, kiiresti kasvavad ning meil on pakkuda tõeliselt unikaalset sisu, mis kõnetab ühtaegu kõiki kolme turgu. Oleme Viaplayst teinud Põhjamaade suurima voogedastusteenuse ning oleme hiljuti edukalt laienenud ka Islandile. Näeme Baltimaades suurt potentsiaali meie kõrge kvaliteediga Viaplay originaalsisu, auhinnatud filmide ja sarjade, lastele mõeldud sisu ja maailmaklassi spordiülekannete jaoks," ütles pressiteates NENT Grupi president Anders Jensen.

NENT Gruppp ei avalikustanud veel esialgu, millised saavad olema nende pakettide hinnad Baltimaades, kuid seda lubatakse teha, kui Viaplay platvormi käivitamise kuupäev siinkandis lähemale hakkab jõudma.

Viasat Sport Baltic näitas eestikeelsete kommentaaridega vormel 1 viimati 2017. aastal, kuid pärast seda pole telekanal enam suutnud ülekannete õigusi omandada.