Hamiltoni üle nalja visanud Räikkönen: tänapäeval saavad inimesed kõige peale pahaseks

40-aastane Räikkönen postitas Instagrami story'sse kõrvuti pildid, kus ühel on näha raju elustiili poolest tuntud varalahkunud 1976. aasta maailmameistrit James Hunti, kes on pildil särgita ning parasjagu suitsu tõmbamas ja õlut tarbimas. Kõrval on pilt kuuekordsest ilmameistrist Lewis Hamiltoni tõukerattaga sõitmas. Pealkirjaks oli "Vormel-1 sõitja evolutsioon".

Seejärel avaldas Räikkönen endast ühe vana peopildi, kuhu ta kirjutas juurde järgmist: "Ärge muretsege, kogu lootus pole veel kadunud!"

Sel nädalavahetusel toimuva Sotši GP eel uurisid ajakirjanikud lähemalt, mis oli Räikköneni mõte postituse taga. "F1-sari oli veidi teistsugune siis, kui ma seal alustasin," vahendas Saksamaa meedia soomlase sõnu. "Viimased aastad on kõik olnud samasugused."

Räikkönen sai postituse eest ka palju kriitikat. "Tänapäeval saavad inimesed kõige peale pahaseks, paraku maailm juba on kord selline."

"Tean, et järgmine aasta tuleb samasugune, aga minul sellega probleeme pole," vastas Räikkönen küsimusele, kas tema nostalgia "vana hea ajastu" vastu võib mõjutada tema otsust jätkata karjääri F1-s.

Teatavasti pole Alfa Romeo ridadesse kuuluval Räikkönenil jätkuvalt uueks hooajaks lepingut. Meeskonna pealik Frederic Vasseur on tunnistanud, et nende eesmärk on 40-aastase sõitjaga koostööd jätkata.

Itaalia meedia kirjutas, et Räikkönen teeb otsuse jätkamise osas ära septembrikuu jooksul.

"Suurem pilt on minu jaoks kõige olulisem. Esiteks tuleb perekond, mõistagi kasvavad lapsed suuremaks. Sel aastal olen saanud rohkem kodus olla, mis on väga hea. See määrab ka, kas sõidan edasi või mitte. Millalgi tuleb aeg, kus tahan olla kodus ja tegeleda muude asjadega," rääkis Räikkönen ise suvel enda tuleviku kohta.