Hamiltoni tulevik Mercedeses on sattunud küsimärgi alla

Neljapäeval ületas uudisekünnise teade, et kuuekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton küsib Mercedeselt lepingu pikendamiseks 40 miljonit naela aastas. Wolff on aga teinud selgeks, et tema üle 20 miljoni pole võimeline pakkuma.

Mercedes peab tegema oma staarile arusaadavaks, et koroonaviirusest tekkinud globaalsete probleemide tagajärjel on ka nende finantsseis saanud mõjutada.

Kui Wolff hoiab oma kindlat joont, peab Hamilton otsustama, kas ta lepib suure palgalangusega, siirdub mujale või lõpetab karjääri.

Samas on boss kinnitanud, et Briti vormelipiloodiga soovitakse koostööd jätkata.