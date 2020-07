Hamilton võttis palgasoovi osas sõna

Kuuekordse maailmameistri Lewis Hamiltoni leping Mercedesega lõppeb selle aasta lõpus. Kuigi britist vormelitäht ja Mercedese tiimipealik Toto Wolff on mitmeid kordi toonud välja, et soov on koostööd jätkata, pole konkreetseid sammu selleks veel tehtud.

Paljud meediaväljaanded kirjutasid, kuidas Hamilton, kes juba on kõige paremini tasustatud piloot kuninglikus sarjas, soovib endale palka juurde. Hamilton vastas laupäeva hommikul nendele kõlakatele. “Meedia kirjutab, kuidas ma esitan lepingu osas nõudmisi, aga ma pole isegi veel Totoga suhelnud,” kirjutas mees sotsiaalmeediasse.

“Mul puuduvad nõudmised, sest läbirääkimised pole veel alanudki. Lõpetage selle jama kirjutamine,” vihastas mees meedia peale.

Hamilton ütles selle aasta algusel intervjuus Sky Sports F1-le, et tema uus leping Mercedesega sõlmitakse küllap viimasel hetkel ning ta soovib uuest kontraktist võtta endale maksimum.

Varasemalt selle nädala jooksul on meedias levinud artiklid, kuidas Hamiltoni soov on esitada tiimijuhile palgasoov 40 miljonile naelale. Tiimijuht olevat aga rääkinud, et tema maksimaalne summa saab olla 20 miljonit, sest majanduslik seis on kõikjal kehv.