Hamilton võitmisest: ma ei hooli tiitlitest

Britt on varem tunnistanud, et tema eesmärk on vormida F1 keskkonnasõbralikumaks ja võrdsete õiguste eest seisjaks. “Kui sa lõpetad spordikarjääri ja sul on kaks-kolm tiitlit, siis mida see su jaoks lõpuks tähendab? Mitte midagi,” avaldas Mercedese piloot.

“Oluline on see, kuidas sa sporti mõjutad. Tähtis on see mõju, mida sa omad,” rääkis Hamilton, kes on muutunud kuningliku sarja eestkostjaks rassismivastastes liikumistes. Sellega on talle langenud ka palju kriitikat. “Ma isegi ei kuula neid. Öelda mulle, et lõpeta, ei peata mind. Keegi ei saa teistele öelda, mida teha,” avaldas vormelipiloot.