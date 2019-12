Hamilton võitis sündmustevaese viimase F1 etapi

VORMEL-1 ABU DHABI GP

Ferrari peab pärast sõidu lõppu kohtunike ees aru andma, miks Leclerci auto kütusekogus oli märkimisväärselt erinev sellest, mis enne sõitu kirja pandi. Red Bulli boss Christian Horner ütles, et ta oleks üllatunud, kui Ferrari disklahvi ei saaks.

TOP 10 LÕPPJÄRJESTUS: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Bottas, 5. Vettel. 6. Albon, 7. Perez, 8. Norris, 9. Kvjat, 10. Sainz.

Viimane ring algas! Bottas kaotab Leclercile 2,5 sekundit. Vettel (5.) peab enda selja taga hoidma Albonit, kes kaotab sakslasele 1,8 sekundit.

50/55 Hamiltoni edu Verstappeni ees 17 sek, Leclerc on Verstappenist omakorda 24 sek maas. Bottas kaotab Leclercile 4 sekundit.

Lance Stroll on sunnitud katkestama. Tõi oma Racing Pointi boksi ning see veeretati garaaži. Tänane esimene katkestaja alles!

44/55 Esikümme: Hamilton, Verstappen, Leclerc, Bottas, Albon, Vettel, Norris, Hülkenberg, Perez, Kvjat.

39/55 Leclerc käis boksis, aga kohta ei loovutanud. Vettel seevastu langes peatusega kuuendaks. Täna juba teist korda tegi Ferrari topeltboksipeatuse ehk võttis kaks autot järjest sisse.

32/55 Verstappen võttis Leclerci ette ja läks teiseks. Leclerc-Vettel nüüd kolmas-neljas. https://twitter.com/F1/status/1201141756982702080

30/55 Lõpuks käis ka Bottas boksis, langedes sellega kuuendale kohale. Pole paha 20. kohalt startinud mehe kohta!

Hamilton käis vahepeal boksis ja jäi liidriks.

"Midagi on korrast ära," teatas Verstappen raadio teel Red Bulli tiimile.

23/55 Hamiltoni edu Verstappeni ees on juba 12,8 sekundit. Leclerc kolmas, Bottas neljas, Vettel viies, Albon kuues. 7. Perez, 8. Kvjat, 9. Norris, 10. Hülkenberg.

Bottas juba neljas! Aga meenutame, et soomlane pole veel boksis käinud.

18/55 DRS on jälle töökorras. Hamilton juhib 11 sekundiga Verstappeni ees, Leclerc jääb omakorda hollandlasest maha 17 sekundiga. Hülkenberg neljas, Bottas viies, Vettel kuues.

13/55 Vetteli boksipeatus võttis soovitust kauem aega. Eesmise vasaku ratta kallal tegutsenud mehaanik ei saanud hakkama. Pärast peatust on sakslane kaheksandaks langenud. Samuti boksis käinud Leclerc on neljas. Hamilton juhib Verstappeni ja Alboni ees.

12/55 20. kohalt startinud Bottas on juba kaheksas. Aga tema eest on mõned mehed ka boksi keeranud.

8/55 Hamiltoni edu Leclerci ees on juba 5,1 sekundit. Verstappen ikka kolmas, Vettel neljas, Albon viies. Norris käis just boksis, loovutades kuuenda koha tiimikaaslasele Sainzile.

Kohtunikud annavad teada, et tehnilise rikke tõttu ei saa masinad DRS-i hetkel kasutada.

20. kohalt startinud Valtteri Bottas on kolmandaks ringiks juba 14. kohal.

Esimene ring lõpetatakse järjestuses: 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Verstappen, 4. Vettel, 5. Albon, 6. Norris. Gasly lõhkus stardis esitiiva ja käis boksis.

Hamilton sai hea stardi ja jäi Verstappeni ette liidriks. Leclerc möödus teisel pikal sirgel Verstappenist. https://twitter.com/F1/status/1201127634509475841

Masinad läksid soojendusringile.

