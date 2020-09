Hamilton võitis Sotši etapi kvalifikatsiooni: see oli üks hullemaid eelsõite

Hamiltonile järgnesid tänases kvalifikatsioonis Red Bulli sõitja Max Verstappen (+0.563) ja inglase tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,652).

Esikolmiku järel olid Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault) ja Carlos Sainz (McLaren). Charles Leclerc oli parima Ferrari sõitjana 11. Sebastian Vettel sõitis vastu seina, oli sunnitud katkestama ja piirdus 15. kohaga.

Hamilton ütles võistluse järel, et tänane pakkus kõvasti närvikõdi. "See oli üks hullemaid kvalifikatsioonisõite, see oli jube! Tahtsin jääda rajale ja sõita kiiret ringi, kuid mind kutsuti sisse ja pandi uued rehvid ning siis tuli punane lipp. See oli suur oht, millest me läbi tulime," sõnas Hamilton.



Uudist täiendatakse.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max splits the Mercedes pair with a last-gasp effort to seize P2#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/RTjfHthZYT — Formula 1 (@F1) September 26, 2020