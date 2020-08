Hamilton viimase ringi draamast: süda jäi peaaegu seisma

Paar ringi enne lõppu sai rehvipurunemine saatuslikuks Hamiltoni tiimikaaslasele Valtteri Bottasele, kes langes esikümnest välja ja lubas teiseks tõusta Max Verstappenil (Red Bull). Bottase äparduse järel kohe boksis rehvid vahetanud hollandlane jõudis lõpuks ka Hamiltonile ohtlikult lähedale, kuid briti õnneks jõudis ta enne ruudulippu alt läbi lipsata.

"Kuni viimase ringini sujus kõik õlitatult. Rehvid tundusid head. Valtteri surus kõvasti ning erinevalt temast üritasin ma rehve säästa. Kui ma kuulsin, et tema oma on purunenud, vaatasin kohe enda oma, aga see tundus korras. Auto veel pööras. Mingit probleemi polnud," vahendab Hamiltoni sõnu Motorsport.com.

"Üritasin viimasel paaril ringil tagasi tõmmata, kuid sirge peal see lihtsalt lõhkes. Nägin, kuidas rehvi kuju õige pisut muutus. See oli kahtlemata süda-kurgus-tunne, sest ma polnud kindel, kas see oli päriselt juhtunud, kuni ma pidurit vajutasin ning nägin, et see hakkab veljelt maha tulema. Üritasin lihtsalt sõita ja kiirust üleval hoida."

"Palvetasin, et ma finišini pääseks ega hoogu liiga maha ei võtaks. Napilt jäi puudu, et ma enne viimast kahte kurvi välja oleks sõitnud. Jumal tänatud, et seda ei juhtunud. Võlgen selle kõik tiimile. Arvan siiski, me oleks pidanud enne lõppu veel ühe peatuse tegema," lisas ta.

Hamiltoni võistlusinsener Pete Bonnington raporteeris viimasel ringil pidevalt, kui lähedale Max Verstappen britile jõuab. Sõidu lõppedes ütles Hamilton: "Kurat, see oli napp:"

"Võite üllatuda või mitte, aga olin millegipärast lõpus juba väga rahulik. Bono andis mulle infot. Viimases kurvis oli auto alajuhitav ja ma kuulsin teda ütlemas "9, 8, 7". Mõtlesin, et pean võimsuse jälle üles saama ja üritama seda asja pöörata. Jumal küll. Ma pole midagi sellist varem viimasel ringil kogenud. Mu süda jäi peaaegu seisma. Ilmselt seetõttu ma lõpuks asja nii vabalt võtsingi, et süda peaaegu seisis," selgitas kuuekordne maailmameister, kellele tänane võit oli Suurbritannia GP-l juba seitsmes.