Hamilton: tähistamisel rusika tõstmine saab olla inspireeriv

Pärast Red Bulli Spielbergi ringil domineerimist astus Hamilton oma vormelist välja ning ronis selle peale. Olles teistest kõrgemal, tõstis ta õhku oma rusika. Pärast oma auhinna kätte saamist, vaatas britt korra maha ning tõstis seejärel uuesti oma rusika õhku.

Hamiltoni žest on inspireeritud afroameeriklastest 200 meetri jooksjate Tommie Smithi ja John Carlose 1968. aasta Mehhiko olümpiamängude rassismivastase aktsioonist.

“Ma mäletan, kui nägin ja kuulsin nende läbielatust. Eriti avaldas mulle mõju see pilt, kus nad olid just oma rusikad õhku tõstnud,” rääkis 35-aastane Hamilton.

“Ma tundsin, et see oli õige hetk mu jaoks. Ma ei unusta seda iial,” rääkis Briti kodakondsusega vormelipiloot.

“Rassism on miski, mis on eksisteerinud sadu aastaid ning jätkub tänapäevalgi. Kui sul on eeskujud, inimesed, kes astuvad vastu sellele ebaõiglusele, on lihtsalt inspireeriv,” avaldas Hamilton.