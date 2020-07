Hamilton soovitas teda kritiseerinud F1 legendil end harida

Hamilton on viimasel ajal toonud välja kuningliku sarja nahavärvi mitmekesisuse probleemi ning rääkinud, kuidas on teda aastate jooksul rassi pärast diskrimineeritud. Kuuekordne maailmameister soovib F1 kogukonda veenda koos põlvitamises, et saata selge sõnum ühiskonnale.

Austria GP-l langetas Hamilton end “Black lives matter” ehk “Tumedanahaliste elud loevad” toetamise žestiks ühele põlvele. Paljud kõrvalseisjad nägid selles aga poliitilist akti ning hakanud küsima, kas 35-aastase Hamiltoni aktivismil on kohta F1-sarjas.

Motospordi legendi Mario Andretti usub, et Hamilton tekitab probleemi, kus seda pole olemaski.

“Ma austan Lewist, aga millal sai temast aktivist? Teda on alati austatud ning ta on selle ära teeninud,” ütles Andretti ajalehele El Mercurio.

“Tema aktid on vaenulikud. Ma tunnen, et see loob probleemi, mida varem polnud. Ma olen kohtunud sõitjatega erinevatest rassidest ja alati tervitanud neid avatud kätega,” lisas Andretti.

“Motospordis ei loe su rass midagi, olulised on su tulemused,” lõpetas legend oma jutu.

Hamilton vastas sotsiaalmeedias 1978. aasta F1 maailmameistri kommentaaridele. Ta soovitab 80-aastaselt Itaalia immigrandil ning imelise karjääri teinud sõitjal end harida.

“See on pettumustvalmistav, kuid kahjuks reaalsus, et vanemal generatsioonil, kel on meedias kõlapinda, ei saa oma kastist välja ega tunnistada probleemi,” kirjutas Hamilton oma sotsiaalmeediasse.

“Kunagi pole liiga hilja õppida juurde ja ma loodan, et see mees, keda ma olen alati austanud, leiab võimaluse end harida,” rääkis Briti vormelipiloot.