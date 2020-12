Hamilton sai Silverstone'i ringrajal omanimelise sirge

Briti Võidusõitjate Klubi (BRDC), millele Silverstone'i rada kuulub, teatas täna, et nende boksisirge kannab nüüd nime Hamiltoni Sirge.

Tegu on ainsa lõiguga sellest klassikalisest rajast, mis kunagi ühegi sõitja järgi on nimetatud.

Suurbritannia GP-l on Hamilton võidutsenud rekordilised seitse korda. Kuus esikohta on tulnud tänapäevasel ringrajal, millel nüüd ka temanimeline sirge on.

Hamiltonile andis uudisest teada BRDC president ja endine F1 piloot David Coulthard. "Lewisel on suur osa selle ajaloos. Klubi direktorid ja mina tundsime, et poleks midagi paremat, kui nimetada see ikooniline boksisirge ümber tema rekordiliste saavutuste auks," vahendab Coulthardi sõnu Motorsport.com.