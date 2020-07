Hamilton sai oma tahtmise: F1 hakkab rohkem panustama rassismivastasesse võitlusesse

Sarja juhtide otsus tuleb pärast suurt kriitikat, mille eestvedajaks on kuuekordne maailmameister Lewis Hamiltoni. Nimelt häirib britti, et kui hooaja avaetapil oli ette nähtud kindel aeg, mil kõik sõitjad said rassismi vastu meelt avaldada, siis kahel järgmisel võidusõidul oli asi hoopis kaootilisem. Näiteks Ungaris korraldati protestiaktsioon vahetult enne sõitu ning nii äkitselt, et osad sõitjad hilinesid sellele.

"F1 tegi esimese etapi ajal normaalset tööd. See polnud piisav võrreldes teiste spordialadega, kuid vähemalt oli see samm edasi," rääkis Hamilton Ungari GP järel. "Siis kadus see teema aga põhimõtteliselt."

Kui ajakirjanikud küsisid Hamiltonilt, kas läbitud progress rassilise probleemi lahendamiseks on teinud teda uhkeks, vihaseks või pettunuks, vastas Hamilton pettunult. “Me pole mingit arengut teinud. Oleme öelnud asju ja teinud avaldusi ning žeste, kuid ainus, mida oleme muutnud, on meie teadlikkus probleemist,” vastas britt.

Hamilton suunas kriitika ka FIA presidendi Jean Todti suunas. “Me vajame juhti, kus on Jean sellest stsenaariumis?” küsis britt.

Lisaks on britt kritiseerinud F1 sõitjate ühenduse juhti Romain Grosjeani. "Ta arvab, et põlvitamine pole oluline. Grosjean on üks neist, kes arvab, et ühest korrast piisas ja rohkem pole vaja seda teha. Proovisin temaga rääkida, et probleem ei kao kuhugi ja et peame võitlust jätkama," pahandas ta Haasi võistkonna sõitjaga.

Nüüdseks ongi F1-sarja juhid teada andnud, et nädalavahetusel toimuval Briti Grand Prix' eel antakse pilootidele piisavalt aeg, et nad saaksid rassismi vastu meelt avaldada. Millal täpselt ning missugusel kujul protest aset leiab, on veel selgumisel.

Kolme etapi järel hoiab Hamilton 63 punktiga sarjas esikohta. Talle järgnevad tiimikaaslane Valtteri Bottas (58) ja Red Bulli äss Max Verstappen (33).