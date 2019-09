Hamilton õnnitles Leclerci ja Ferrarit, kuid polnud rahul kohtunike tegevusega

Monzas võidutses Ferrari sõitja Charles Leclerc, teine oli lõpuringidel Hamiltoni sõiduvea järel britist möödunud Valtteri Bottas (Mercedes).

"Ta (Leclerc) tegi suurepärast tööd. Õnnitlused Ferrarile ja Charlesile. Avaldasime talle koos Valtteriga kõva survet. Andsin endast parima, kuid pika üritamise järel kukkusid minu rehvid lihtsalt kaljult alla," sõnas Hamilton.

"Aga vahet pole, Ferrari oli täna kiirem. Sirgetel olid nad eriti palju kiiremad. Seega, kui ma jõudsin ka lähemale, ei suutnud ma mööduda. Kõik päevad ei kuulu meile," lisas Hamilton, kes jätkab endiselt kindla üldliidrina.

36. ringil sõitis Leclerc Hamiltoni surve all ühe šikaani sirgeks ning sai kohtunikelt hoiatuse. Hamiltoni ütles selle intsidendi kohta, et noorema põlvkonna sõitjatele on rohkem lubatud. "Tundub, et uus põlvkond pääseb selliste manöövrite eest kergemalt, kui neist kogenumad sõitjad," arvas Hamilton.

Hamiltonil on 14 etapi järel 284 punkti, järgnevad Bottas 221, Max Verstappen 185, kolmandaks kerkinud Leclerc 182 ja Sebastian Vettel 169 punktiga.