Hamilton on vormel-ühe pärast mures: sarja pääsevad vaid rikaste lapsed

Hamiltoni sõnul pani tema isa Anthony mitu korda maja panti, et tema saaks kardispordiga tegeleda. Rahamured kadusid siis, kui McLareni meeskond sõlmis 13-aastase Hamiltoniga esimese lepingu.

"Minu isa kulutas umbes 20 000 naelsterlingit ning seadis minu karjääri esimestel aastatel majale mitu hüpoteeki. Kuid tänapäeval on asi läinud märksa kulukamaks ning on väga vähe või peaaegu mitte ühtegi töölisklassi perekonda, kes suudaks seda kulu kanda. See on jäänud vaid rikaste perede pärusmaaks," sõnas Hamilton Graham Norton Show`s. "Mul on üks sõber, kes oli peaaegu vormel-ühte pääsemas, kuid siis hüppas rikas laps temast ette ja võimalus oligi läinud."

Briti vormelikuulsus lisas, et loodab tulevikus olukorda muuta. "Tahan jääda seotuks FIA (Rahvusvaheline Autoliit) ja F1-ga. Nad saaksid rohkem teha, et kõik see poleks nii kallis. Ma tahan, et see teema tõuseks päevakorda," sõnas Hamilton ning tõi vormel-ühele eeskujuks kaks spordiala: "Kui vaadata jalgpalli või tennist, siis seal on asi rohujuuretasandil ja lihtrahva lapsed esindatud."