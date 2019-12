Hamilton on tänavu kaks korda Ferrari presidendiga kohtunud

"Elkann on Hamiltoni suur fänn nagu ka Ferrari asepresident Piero Ferrari, kes on sel nädalavahetusel Abu Dhabis," kirjutas laupäeval ajaleht Gazzetta dello Sport.

"See kurameerimine on kestnud aastaid. Isegi Luca di Montezemelo ja Stefano Domenicali aegadel on nad britist huvitatud olnud ning see huvi on tänagi väga tugev."

Hamiltonil on Mercedesega kehtiv leping 2020. aasta lõpuni. Ferrari tiimipealik Mattia Binotto ei nõustunud kogu nädalavahetuse jooksul kõlakaid kommenteerima, öeldes vaid lakooniliselt, et talle valmistab ainult rõõmu, kui Hamiltoni-sugune mees peale 2020. aastat vabaks jääb.