Hamilton on pettunud, et BLM-i liikumist kritiseerinud venelane määrati Portugali etapi kohtunikuks

Petrov teeb sõitjate esindajana stjuuardina debüüdi. Venelane osales aastatel 2020-2012 vormel-ühes 57 sõidus.

36-aastane Petrov võttis selle hooaja alguses sõna Hamiltoni rassismivastase põlvitamise suhtes ning tõstatas Tuscani GP-l küsimuse, kas Hamilton pidi ikka kandma USA politsei poolt Louisville`is maha lastud mustanahalise Breonna Taylori nimega T-särki.

Petrov märkis lisaks: "Mis siis, kui keegi sõitjatest tuleb avalikult välja, et on gei. Kas nad tulevad siis vikerkaarevärviliste lippudega ja innustavad kõiki geiks hakkama?"

Hamilton tunnistas neljapäevasel pressikonverentsil, et ei mõista Petrovi määramist Portugali etapi neljamehelisse žüriisse.

"Ma pole kõiki tema (Petrov) avaldusi näinud. Aga jah, ma ütleksin, et olen üllatunud, et valiti keegi, kellel on sellised arvamused ja kes on sõna võtnud teemadel, mille vastu me oleme võidelnud," vastas Hamilton küsimusele, kuidas ta Petrovi valimisse suhtub.

"Me peaks määrama ikkagi inimesi, kes mõistavad praeguseid aegu ja saavad aru, kui tundlikud on need teemad. Seega ma tõesti ei mõista, mis on tema määramise mõte ning miks ta siin on, sest küsimus pole selles, et neil (FIA-l) poleks teisi häid valikuid," lisas Hamilton.

FIA teatas oma vastuses, et nemad määravad stjuuardeid vaid inimeste F1 sarja kogemuste ja ekspertteadmiste põhjal. "Föderatsioon ei tee selles protsessis vahet, millised on sõitjate seisukohad, mis on väljendatud väljaspool nende funktsioone FIA korrapidajana. Seda tingimusel, et need avaldused ei ole olnud vastuolus FIA eeskirjade ja eetikakoodeksiga," seisab FIA pressiteates.