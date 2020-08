Hamilton on kolleegides pettunud: teistel spordialadel pole küll koos põlvitamine probleem

Vormel 1 korraldas enne pühapäevast Briti GP sõitu demonstratsiooni, mille käigus mõistsid kõik 20 sõitjat rassismi hukka. Nendest 13 langesid ühele põlvele, kuid seitse otsustasid jääda seisma. Sellegipoolest kandsid kõik särki, millel seisis “Black Lives Matter” ehk “Tumedanahaliste Elud Loevad.”

Kuus sõitjat, kes eelnevatel etappidel seisid, ei muutnud ka sel korral oma otsust. Hoopis üks, kes varem põlvitas, otsustas nüüd jääda püsti.

Pärast sõitu kiitis Hamilton F1, et tehtud töö oli palju parem ja professionaalsem kui varem. Sellegipoolest väljendas britt oma lootust, et üks hetk langevad kõik asjaosalised enne sõitu ühele põlvele. Ta tõi näiteks, et Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League on selles osas palju arenenum, sest seal põlvitavad kõik inimesed, hoolimata rahvusest või positsioonist.

“Ma ei hakka ütlema oma arvamust, kas kõik peaksid seda tegema või ei,” ütles Hamilton. “Aga kui te vaatate teisi alasid, näiteks korvpall või jalgpall. Hispaania meeskonnad, Itaalia tiimid, kõik üle maailma teevad seda, vahet pole, mis rahvusest või rassist nad on,” rääkis britt ja lisas, "seal on sportlasi Venemaalt ja Hispaaniast. See on nende liigajuhtide tehtud töö tulemus,” arvas vormelipiloot.

“Kui su põhjus sellega mitte kaasa minna on öelda, et teised sportlased su riigist ei tee seda, siis vaata uuesti - nad teevad,” avaldas Hamilton.