Hamilton näitas sündmusterohkel viimasel vabatreeningul kiireimat aega, Bottas ja Russell elasid üle ehmatuse

Vabatreening osutus aga sündmusterohkeks. Kõigepealt tegi väikse spinni Ferrari piloot Sebastian Vettel, kes sõitis kurvi pikaks, aga sai siiski sõitu jätkata.

Suurema eksimuse tegi Mercedese teine sõitja Valtteri Bottas, kes sõitis rajalt välja ja tema masin jäi tee äärde. Seetõttu otsustasid punast lippu lehvitada ehk vabatreeningu ajutiselt peatada. Bottase masin suudeti piisavalt kiiresti boksi tagasi toimetada ja soomlane sai kirja lõpuks kolmanda aja.

Vabatreening lõppes siiski enneaegselt, kui neli minutit enne sessiooni lõppu sõitis seina Williamsi sõitja George Russell ja kohtunikud otsustasid vabatreeningule joone alla tõmmata.

Hamilton oli vabatreeningu kiirem, sõites välja aja 1.16,568. Charles Leclerc oli teine, kaotades 0,531 sekundiga. Bottas jäi Hamiltonile alla 0,555 sekundiga. Esikuuikusse mahtusid veel Vettel ja Haasi sõitjad Romain Grosjean ja Kevin Magnussen.

🚩RED FLAG 🚩 Bottas has beached his car at Turn 5 📻 "I ******* stuck" #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/leoGt553x0

Onboard with @GeorgeRussell63



And that's a wrap for FP3#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/PAVOCCzI0Q