Hamilton Leclerci äpardusest: ilmselt oli see kommunikatsiooniprobleem

Kvalifikatsiooni võitnud viiekordne maailmameister Lewis Hamilton pakkus, et Ferrari pidi tegema suure valearvestuse ning suhtlus Leclerciga jäi puudulikuks.

"Ma ei tea, mis juhtus. Küsimus on ilmselt ettevalmistuses. Enne võistlust istutakse maha ja pannakse plaan paika - isegi see, kuidas esimesel sessioonil sõita," sõnas Hamilton, kui temalt küsiti Leclerci äpardusele kommentaari.

"Suhtlemine on peamine. Ilmselt oli see kommunikatsiooniprobleem. Vahel juhtub seda, eks?" lisas britt.

Leclerc sõnas eile vahetult pärast kvalifikatsiooni Sky Sportsile: "Seda on väga raske seedida. Ma tahan juhtunule selgitust. Küsisin meeskonnalt, kas nad on kindlad, et me jõuame kvalifikatsiooni teise perioodi. Nad ütlesid, et arvavad, et on. Küsisin neilt uuesti, kuid ma ei saanud õiget vastust. Meil oli piisavalt kütust ja ainult rehve oli tarvis vahetada. Mitte ükski asi neist polnud probleem. Ma tahan aru saada, miks just selline otsus tehti."

Hamilton võidutses kvalifikatsioonis ajaga 1.10,166. Talle järgnesid meeskonnakaaslane Valtteri Bottas (+0,086) ja Red Bulli sõitja Max Verstappen (+0,475). Esikuuikusse mahtusid veel Sebastian Vettel (Ferrari), Pierre Gasly (Red Bull) ja Kevin Magnussen (Haas).

Monaco GP algab täna kell 16.10.