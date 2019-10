Hamilton kritiseeris Verstappenit ja nimetas tema sõidustiili rumalaks

"Kõigil sõitjatel on erinev stiil. Mõned on arukad ja agressiivsed, mõned sõidavad rumalalt," sõnas Hamilton ja lisas: "Mis puudutab Maxi, siis kui talle ei anna lisaruumi, on väga suur võimalus temaga kokku põrgata. Ta on sellistes olukordades justkui magnet."

Hamiltoniga sama meelt oli Ferrari sõitja Sebastian Vettel, kes sai Mehhikos teise koha. Sakslane ütles, et on valmis Hamiltoni sõnavõttu üks-ühele kopeerima.

Red Bulli meeskonna boss Christian Horner astus samas Verstappeni kaitseks välja. "Minu jaoks on see lihtsalt tõsine võidusõit. Vahel see õnnestub ja vahel mitte. Ma ei arva, et Max oleks midagi eriti valesti teinud," sõnas ta.

Hamilton astus eilse võiduga suure sammu kuuenda MM-tiitli suunas. Tema edu tiimikaaslase Valtteri Bottase ees on kolm etappi enne hooaja lõppu juba 74 punkti, laual on veel vaid 78 silma.

Järgmine etapp sõidetakse juba sel pühapäeval USA-s.