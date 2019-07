Hamilton katastroofilisest nädalavahetusest: hea, et see läbi sai

Mercedese jaoks algas sõit suurepäraselt, kui Hamilton hoidis liidrikohta ning Bottas möödus Max Verstappenist. Vihmased teeolud osutusid aga Mercedese meeste jaoks parajaks katsumuseks ning Hamiltoni eksimused kukutasid mehe 11. positsioonile, Bottas aga sõitis seitse ringi enne lõppu seina.

"Oli üks halb päev, õigemini halb nädalavahetus," sõnas Hamilton pärast etappi. "Midagi rohkem väga lisada ei ole. See on viimaste aastate halvim päev mu karjääris."

"Ma ei oskagi öelda, et mis juhtus täna, aga ausalt öelda on hea meel, et see läbi on," lisas viiekordne maailmameister. "Minu seina sõitmine ja teatud rehvivahetused ei aidanud just kaasa, tänane tulemus oli mitme asja kombinatsioon."

"See oli halb päev nii meeskonnale kui sõitjatele ja ega see hullemaks minna ei olekski saanud," võttis nädalavahetuse kokku Mercedese boss Toto Wolff.