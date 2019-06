Hamilton Kanada GP eel: Ferrari ja Red Bull on siin väga tugevad

Esimesed kuus etappi on kõik võitnud Mercedes, kusjuures viiest neist on "hõbenooled" kirja saanud kaksikvõidu. MM-sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes) sõnas, et ees ootab keeruline nädalavahetus ja omad võimalused on nii Red Bullil kui Ferraril.

"Arvestades, et Kanada ringrajal on väga pikad sirged, on Red Bull ja Ferrari siin eriti teravad," vahendas Sky Sports briti sõnu. "Olen väga elevil eesoleva võitluse kohta."

"Siin ei ole just ülemäära kurve, aga palju sirgeid, kus saab kiirust arendada. Honda (Red Bulli mootoritarnija - toim) on tänavu oma mootoriga kaugele jõudnud, seega Red Bull on siin väga tugev," jätkas Hamilton. "Ferrari on üldiselt läbi aasta näidanud sirgetel parimat kiirust. Varasemalt etappidel oleme neid tänu kurvilistele teedele kinni püüdnud, aga aeg näitab, kas sellest on kasu ka Kanadas. Loodan väga, et meie vahel tuleb tõeliselt põnev heitlus."