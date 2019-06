Hamilton Kanada draamast: oleksin Vetteli asemel täpselt samamoodi käitunud

Jutt käib sõidu 48. ringist, kus liidrikohal paiknenud Vettel tegi sõiduvea, mille tõttu ta korra murule sõitis. Rajale naastes jõudis ta napilt Hamiltoni ette, mis tõttu oleksid mehed peaaegu kokku põrganud. Kohtunikud otsustasid sakslasele määrata viiesekundilise ajakaristuse, mis kukutas esimesena lõpetanud Vetteli teiseks, Hamiltoni järele.

"Vaatasin kordusi ja olukord oli napikas," kommenteeris Hamilton vahejuhtumit Autospordile. "Mis ma oskan öelda, kui oleksin ise liidrirollis sama vea teinud, oleksin täpselt niimoodi ka ise käitunud."

"Kõik juhtub nii kiiresti ja ainus eesmärk on enda positsiooni hoida," jätkas britt. "Kui ütlen, et oleksin sama teinud, siis see tähendab, et oleksin samuti proovinud Vettelit veidi suruda välja."

Autosport küsis Hamiltonilt, kas ta jääb siiski oma otsuse juurde, et tegu oli ohtliku sõiduolukorra tekitamisega. Nimelt kurtis Hamilton sõidu ajal meeskonnale, et Vetteli naasmine rajale oli liiga ohtlik. "Jään oma arvamuse juurde. Oma andmeid uurides nägin, et pidurdasin seal. Kui ma poleks ootamatult pidurdanud, oleksime kokku põrganud."