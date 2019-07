Hamilton ja Bottas kritiseerisid F1 sarja juhte: otsused on tehtud poliitilistel eesmärkidel

Nimelt häirib sõitjaid, et osad kalendris olevad ringrajad on võidusõitmiseks igavamad kui teised. Viiekordse maailmameistri Hamiltoni sõnul on hea, et MM-sarjas on erinevad rajad, kuid juhid saaksid korraldusõiguste andmisel teha paremaid otsuseid.

"Me sõitjatena teame teistest paremini, missugusel rajal on hea möödasõite teha ja kus mitte," vahendas Motorsport briti sõnu. "Ma ei tea täpselt, kes seda otsustab ning annan endale aru, et igal riigil ei ole kümme sobivat ringrada, mille vahel valida. Selge on aga ka see, et kalendris leidub etappe, kus pole võimalik korralikult võidu sõita."

Hamilton kiitis Briti ja USA GP-d, millel on väga kiired ning möödasõite võimaldavad rajad. "Samas on etappe, kus pole võimalik eesolijat püüda. Mida siis inimesed eelistavad? Et toimuks etapp just kindlas riigis selle toimumise nimel või ikkagi põneva võidusõidu tõttu?"

"Olen kindel, et nii mõnigi rada on vormel-1 sarjas puhtalt poliitilistel või rahalistel põhjustel," lisas Hamiltoni tiimikaaslane Bottas. "Enam ei keskenduta sellele, kas rajal on üldse hea võidu sõita. Meile kui sõitjatele pole see hea, sest me armastame head võidusõitu. Ka publik tahab seda näha."

Vormel-1 sarjas on 2021. aastaks toimumas mitmed muudatused ning ühtlasi antakse otsuste kaasarääkimisel ametlik sõnaõigus ka sõitjatele. "Oleme siin selleks, et sporti paremaks teha. Meil on hea meel, et etapid toimuvad erinevates riikides, aga saame anda soovitusi, kus oleksid võidusõidud põnevamad," rääkis Hamilton.