Hamilton esitas Mercedesele oma palgasoovi

Uudise kinnitas Hamiltonile lähedane isik. Kuuekordne vormelisõidu maailmameister esitas oma palganõude peale seda, kui meeskonnaboss Toto Wolff avaldas, et Hamilton oli otsuse taga kujundada sel aastal tiimi sõidukid mustaks.

Nii Hamiltoni kui ka tiimikaaslase Valtteri Bottase lepingud lõppevad sel aastal.

Palgatõus praeguse pandeemiga ja majanduskriisi ajal tundub ebatõenäoline, kuid Red Bulli Helmut Marko usub, et Mercedes on selleks võimeline.

Saksamaa uudisteagentuuri DPA sõnul soovib Hamilton jääda Mercedesesse veel pikaks ajaks. Britist vormelipiloot on öelnud:” Me tahame rajada pärandi, mis on suurem kui sport.”