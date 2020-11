Hamilton avaldas, miks ta veel Mercedesega lepingut pole pikendanud

Hamilton juhib hetkel tiimikaaslase Valtteri Bottase ees MM-i punktitabelit 85 punktiga. Pärast sel pühapäeval sõidetavat Türgi GP-d jääb kolmel etapil lauale 78 punkti. See tähendab, et Bottas peaks oma tiitlilootuste õhus hoidmiseks teenima Hamiltonist sel nädalal kaheksa punkti rohkem. Kui vahe jääb Türgist lahkudes 78 silma peale, ei piisa soomlasel ka kolmest Hamiltoni katkestamisest, sest võrdsete punktide korral oleks edu siiski Hamiltonil, kel on praegu 9 etapivõitu Bottase 6 vastu.

Hamiltoni viimaste nädalate väljaütlemised on pannud meedia spekuleerima selle üle, kas ta üldse järgmisel aastal enam F1 sarjas sõidab.

Sel nädalavahetusel toimuva Türgi GP eel selgitas Hamilton, et tema järgmine leping peaks sisaldama ka mitmeid sõiduväliseid punkte.

"Usun, et mul on parim leping, mis olla saab, nii struktuuri kui ka ajaplaneerimise mõttes. Selle tiimiga, kes mu ümber on tehtud, usun, et see on olnud suurepärane," vahendab Hamiltoni sõnu Motorsport.com.

Hamilton tuleb sel nädalal maailmameistriks, kui... * Ta võidab

* Ta lõpetab teisena ja Bottas ei võta etapivõitu ja kiireimat ringi

* Ta lõpetab vähemalt neljandana ja Bottas on teisel või madalamal kohal

* Ta lõpetab vähemalt viiendana ning Bottas on kolmandal või madalamal kohal

* Ta lõpetab kuuendana ja Bottas on kolmas (ilma kiireima ringita) või tagapool

* Ta lõpetab seitsmendana ja Bottas on neljas või tagapool

* Ta lõpetab kaheaksandana ja Bottas on viies või tagapool

* Ta lõpetab üheksandana ja Bottas on kuues või tagapool

* Ta lõpetab 10. kohal ja Bottas on kuues (ilma kiireima ringita) või tagapool

* Ta ei saa punkte ning Bottas lõpetab seitsmendal või madalamal kohal



Allikas: the-race.com

"Aga ma otsin alati viise, kuidas me saame paremaks minna. Kuidas ma saaks olla efektiivsem ja teha partnerite jaoks veel rohkem? Kuidas ma positsioneerin end, et teha rohkem ka tiimi jaoks?"

"Loomulikult oleks lihtne minna ja see leping lihtsalt allkirjastada, et ei peaks enam mõtlema, mis edasi saab. Ning ma olen väga teadlik mõttest, et tahan Mercedesega jätkata. Mulle meeldiks väga neid muutuste poole püüdlemisel aidata."