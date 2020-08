Hamilton astus Vetteli kaitseks välja: Ferrari ei anna talle võimalust särada

"Sebastianil on käsil keeruline periood. Praegusel hetkel pole tal lihtsalt võimalust tõestada enda potentsiaali," rääkis kuuekordne ilmameister Hamilton Saksamaa meediale. "Ferrari praegu varjutab tema sära. Meeskonnas olles tuleb üksteist toetada."

Viimast hooaega Ferraris sõitva Vetteli tulevik on jätkuvalt ebaselge. Palju on seostatud sakslast Racing Pointi võistkonnaga. "Väga loodan, et ta läheb sinna," avaldas Hamilton. "Neil on selge plaan ja potentsiaalikas masin. Tal on võimalus seal meeskonda juhtida. Sebastiani aeg pole veel kaugeltki läbi."

F1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Suurbritannias Silverstone'i ringrajal toimuva GP-ga.