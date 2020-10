Haasi F1 tiimist välja praagitud Grosjean: meeskonnal on rahad otsas

"Ma teadsin, et üks meist on ilmselt hooaja lõpuks lahkunud. Lihtsalt seetõttu, et maailmas valitsev olukord ja COVID koroonaviirus on muutnud paljude firmade rahalise seisu väga keeruliseks," sõnas 34-aastane Grosjean.

"Tiimiboss Guenther Steiner ütles mulle, et finantsilistel põhjustel vajab ta, et me mõlemad lahkuks. Seega arusaadav, mõistan täielikult. Meeskond läheb uues suunas ja ma soovin neile tulevikuks edu," lisas viis aastat Haasis sõitnud Grosjean.

Väidetavalt teenisid nii Grosjean kui Magnussen hooaja eest miljon eurot.

Haas pole veel avalikustanud, kes uuel hooajal meeskonna eest sõidavad, kuid Taani meedia kohaselt on favoriidid selleks F2-sarja sõitjad Mick Schumacher ja Nikita Mazepin.