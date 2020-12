Haasi F1 meeskond halastas ahistamisskandaali sattunud Venemaa miljardäri pojale

Tänavu F2-sarjas viienda koha saanud Mazepin sattus skandaali paar nädalat tagasi, kui ta postitas sotsiaalmeediasse video, kus ta katsub temaga koos autos istunud naisterahva rinda. Naisterahvas näitab seepeale venelasele keskmist sõrme.

Kriitikarahe alla sattunud Mazepini osas hakkasid peagi ringlema kuulujutud, et Haasi võistkond peab talle juba hooaja eel kinga anda. Nimelt polnud see Venemaa miljardäri Dmitri Mazepini poja Nikita esimene skandaal tema karjääri jooksul.

Vormeliajakirjanik Marco Rossi kirjutas nädala alguses, et tema andmetel kaalub Haas tõsiselt Mazepini välja vahetamist. "Haasi F1 meeskond ja eriti selle tipus olevad inimesed on hakanud üha rohkem muretsema Haasi maine ja suhete pärast erinevate sponsoritega seoses Mazepini videoga."

Kolmapäeval teatas aga võistkond, et Mazepiniga lepingut ei lõpetata. "Haas soovib kinnitada, et Nikita Mazepin ja Mick Schumacher moodustavad 2021. aastal meie sõitjate nimekirja. Mis puudutab Mazepini käitumist, siis sellega on meeskonnasiseselt tegeletud ja rohkem kommentaare sel teemal ei tule."

Nii Mazepini kui F2-sarja võitnud Schumacheri jaoks on tulevane hooaeg F1-sarjas esimene. Uuel aastal näeb sarjas ka kolmandat debütanti. Nimelt teenis AlphaTauri võistkonnas venelase Daniil Kvjati asemel koha jaapanlane Yuki Tsunoda.