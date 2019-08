Haasi boss ähvardas üle käte läinud sõitjaid tiimikorraldustega

Saksamaa GP intsident oli taanlasel ja prantslasel juba kolmas kokkupõrge sel hooajal. Kõige karmima avarii tegid mehed sellele eelnenud Suurbritannia GP-l. Itaallane Steiner on sõitjaid korduvalt noominud ja kutsunud üles puhtale sõidule, kuid avaldas nüüd, et peab ilmselt järgmine kord vähe karmimad meetmed kasutusele võtma.

"Võibolla lõppeb see sellega, et me ütleme neile, mida teha - otsustame, kes kuidas käituma peab, kui nad teineteisele lähedal on," vahendab ESPN Steineri sõnu. "Mitte igal juhul, aga ainult siis, kui nad rajal teineteise lähedal on. Arvan, et peame hakkama seda ise kontrollima."

Küsimusele, kas ta peaks oma pilootidega karmim olema, vastas Steiner: "Arvan, et pean. See on ainus lahendus. Kui ma oleks Silverstone'is nendega samamaoodi pahandanud, poleks see konstruktiivne olnud. Nüüd pean aga midagi paremat välja mõtlema, kui me tahame selle kontrolli alla saada ja siit edasi liikuda, sest see pole tiimi jaoks vastuvõetav, kui me nende tegevuse tõttu kannatama peame."





Viimastel nädalatel on spekuleeritud, et üks Haasi pilootidest võidakse isegi hooaja keskel Mercedese varusõitja Esteban Oconi vastu välja vahetada.

"Hetkel ma ei mõtle sellele. See ei oleks loogiline, sest siis saad sa rohkem küsimusi kui vastuseid. See oleks meeleheitlik samm, kui ma selle tegema peaks," sõnas Steiner vastavat käiku siiski lõplikult ümber lükkamata.

Sel nädalavahetusel kihutavad F1 autod Budapestis Hungaroringil. Magnussen hoiab punktitabelis 13. kohta, Grosjean on 17. Tiimina on Haas kaheksas, eespool vaid Alfa Romeost ja Williamsist.