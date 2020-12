Grosjeani avarii järel vastuolulise avalduse teinud Verstappen: mind mõisteti valesti

Verstappenilt ja etapi võitnud Lewis Hamiltonilt küsiti, kas sõitjatel oleks võinud olla vabadus pärast Grosjeani auto tulekeraks muutumist ja sellest korduse nägemist edasisest võistlusest loobuda.

"Kui ma oleksin tiimipealik, lööksin ma ta autost minema," vahendas Verstappeni vastust PlanetF1. "Kui kutt ei sõidaks ja mina oleksin tiimiboss, ütlesin talle, et sa ei istu enam kunagi sellesse autosse."

Hamilton ütles seepeale, et "tunneb kaasa kõigile, kes tulevikus tema alluvuses sõidavad".

Enne järgmist etappi, mis toimub sel nädalavahetusel samuti Bahreinis ja kannab nime Sakhiri GP, pidas Verstappen vajalikuks oma sõnu veidi korrigeerida.

"Arvan, et inimesed mõistsid valesti, mida ma mõtlesin," vahendab Verstappeni värsket kommentaari RaceFans. "Üritasin öelda seda, et meie sõitjatena teame, mis riske me autosse istudes võtame ning kui kellelgi on kõhklusi, siis nad peaksid mõtlema võidusõiduga lõpetamisele."

Verstappen lisas, et olukord oleks teistsugune, kui Grosjean oleks Bahreini GP esimesel ringil juhtunud avariis tõsisemalt viga saanud. 34-aastane prantslane pääses aga vaid põletushaavadega kätel ning pääses täna hommikul haiglast välja.

"Pole midagi valesti, kui sa tunned sõitmises ebamugavust, aga me oleme osa tiimist - nad sõltuvad meist ja meie töö on juhtida autot. Poleks Romain sellest puhtalt pääsenud, oleksid asjad pühapäeval ilmselgelt teised olnud," jätkas Verstappen.

"Arvan, et 60-ndatel ja 70-ndatel oli kõik palju ohtlikum, kuid selle ajastu sõitjad läksid ikkagi rajale, sest nad teadsid, et see oli nende töö ja nad armastasid seda, isegi kui nad teadsid, et risk sõpra kaotada oli väga suur."

"Tänapäeva turvalisus on uskumatu ning ma austan kõiki otsuseid, aga nii ma tunnen. Keegi ei taha selliseid intsidente näha, aga loeb vaid see, et Romain on terve."