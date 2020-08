Grosjean vabandas Hamiltoni ees: ma käitusin valesti

Silverstone´il toimunud virtuaalsel pressikonverentsil avaldas prantslane, kes on ka Grand Prixi Sõitjate Juhatuse esimees, et nad rääkisid Lewis Hamiltoniga pärast Ungari etappi telefonis 45 minutit.

“Meil oli Lewisega hea jutuajamine,” tunnistas Haasi sõitja, keda on varem kuuekordne maailmameister Hamilton kritiseerinud vähese aktiivsuse pärast rassismivastastes aktsioonides.

“Ma vabandasin tema ees. Ma käitusin valesti, kuid tollal ma tundsin, et pidin nii tegema. Liidus me kuulame oma sõitjaid ning ma tundsin nüüd, et esimehena, pole ma oma kohustusi täitnud," tunnistas F1 piloot.

“Ta ütles mulle, et esimehena fännid ja sarjajuhid kuulavad mind. Ma usun, et tal on õigus,” tunnistas prantslane.

Hamilton rääkis varasemalt, et Grosjean on selline juht, kellele piisab protestide puhul ühest korrast, kuid ilmselgelt pole see piisav muutuste jaoks.

Prantslane tunnistas, et edaspidi hakkavad demonstratsioonid olema paremini läbimõeldud. “Ma arvan, et neid aktsioone tuleb veel ning need saavad olema selgemad kui varem.”