GRAAFIK | Ühe ajastu lõpp: Sir Frank Williams paneb oma elutöö müüki, riskides perekonnanime haihtumisega F1 sarjast

Ferrari järel F1 sarja edukuselt teine meeskond, mida on kogu selle eksistentsi jooksul juhitud kui perefirmat, tuli möödunud nädalal välja pommuudisega, teatades, et on meeskonna ja selle heaks töötavate inimeste päästmise nimel uute investorite otsinguil. Inglismaal Grove’is asuvale tiimi tehasele pole veel küll „MÜÜA” silti külge löödud, kuid kaalutavad variandid varieeruvat vähemusaktsiate müümisest kuni tiimi täielikult uute omanike kätesse andmiseni. Kui rakendub viimane stsenaarium, võidakse Williamsi pärandiga teha mida iganes ning Sir Frank Williamsi nimi ja elutöö vajub igaveseks unustuse hõlma.

Eelmise nädala reedel kinnitas küll tiimi juhtiv Claire Williams videokonverentsil ajakirjanikele, et nimi jääb alles, kuid garantiid tema sõnadele pole. „Liiga vara on veel spekuleerida, kuidas tiimi tulevikus nimetatakse. Williamsi perekond tahaks kindlasti näha oma nime vormel ühega seotuna,” sõnas Claire. „Praegu on tähtis kindlustada meeskonna tulevik. Oleme viimastel kuudel astunud samme, et tagada Williamsile parim positsioon nii konkurentsivõime kui ka finantside poolest ning see on vaid järgmine samm selles protsessis.”

Selle meeleheitliku sammuni, millele tema 78-aastane tetrapleegikust isa seni on vastu seisnud, viis ettevõtte möödunud aasta 13 miljoni naela suurune kahjum ning karta võib, et koroonakriis tõmbab tiimi rahaliselt veelgi sügavamale sohu. 2018. aastal näitas Williams Grand Prix Holdings veel 12,9-miljonilist kasumit. Müügiuudisega samal päeval jäi Williams ilma ka oma nimisponsorist, telekommunikatsioonifirmast ROKiT Williamsist. Pole teada, kas need kaks uudist on omavahel seotud või sattusid ühele päevale juhuslikult. Lisaks on Williamsil kaelas 45 miljoni naelsterlingi suurune võlakoorem, mille tagatiseks on firma kogu maine vara koos tehase ja 112 ajaloolise masinaga ning F1 sarjas osalemiseks vajalik leping.

Uue investori soovib Claire Williams leida kolme-nelja kuuga ning teda abistab selles aktiivselt F1 endine boss Bernie Ecclestone. Ühtegi konkreetset pakkumist pole seni tehtud, kuid paari potentsiaalse kosilasega käivat läbirääkimised. Üks asjast huvitatud konsortsium ütles ajalehele Daily Mail, et kui nad ametliku pakkumiseni jõuavad, sisaldab see Williamsi nime alles jätmist. Tegemist on sama grupiga, kes uuris Williamsite juures maad juba eelmise aasta lõpus. Tiimi investeerides oleksid nad jätnud Frank Williamsi de facto selle pealikuks, nagu ta praegugi on, kuid Claire oleks pidanud kõrvale astuma ja tegema ruumi uutele juhtidele. See pakkumine lükati pikemalt mõtlemata tagasi.