FOTOD | Vips jäi Suurbritannia GP vabatreeningul esikümnest välja

Silverstone'i ringrajal 17 ringi läbinud Vips sõitis oma parimaks ringiajaks 1.46,553, olles Fewtrellist 1,289 sekundit aeglasem. Teisele kohale tuli Kanada-Itaalia passiga Devlin DeFrancesco (Trident; +0,223), kolmas oli sakslane David Beckmann (ART Grand Prix; +0,223).

Sel hooajal F3 sarja valitsenud Prema tiimist pääses esikümnesse vaid indialane Jehan Daruvala, kes oligi täpselt kümnes (+1,000). Üheksanda koha hõivas Vipsi tiimikaaslane Leonardo Pulcini (+0,959). Kolmas Hitech GP piloot, Renault noorteakadeemiasse kuuluv hiinlane Ye Yifei oli neljas (+0,342).

F3 kvalifikatsioon sõidetakse Silverstone'is täna kell 18.50. Homne esimene põhisõit stardib kell 11.25, teine sõit, kus stardirivi pööratakse laupäevaste tulemuste põhjal TOP 8 seas pahupidi, algab pühapäeval kell 10.35.

VABATREENINGU TULEMUSED



"Silverstone on üks mu lemmikradasid kalendrist. Mulle tõesti meeldivad need kiired kurvid ja kombinatsioon neist kõigist, seega see on ühtaegu nii väga kiire kui ka tehniline rada, mis sobib mulle lihtsalt idaalselt. See on üks etappe, mida ma kõige rohkem ootan," rääkis Vips eile meediale saadetud F3 pressiteates.

"Iga kurv on väljakutse, mõni suurem kui teine, aga sellel on ilmselt kõige nõudlikumad kurvide kaskaadid kogu kalendris. Esimesest neljast kurvist on hooaja kõige raskemad Maggottsi ja Beckettsi kurvid. Sa pead seal sõitma ideaalselt. See on lihtsamaid kohti, kus vahe sisse teha."

"Silverstone on kindlasti sõitja rada. Eelmisel aastal oli möödasõit väga raske, aga tänavu peaks lihtsam olema, kuna Maggots/Beckettsis pole nii raske autole tuulde võtta ning meil on ka seal DRS-i tsoon," jätkas Vips.