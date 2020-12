FOTOD | Surmasuust pääsenud vormelipiloot sai sidemest priiks ja näitas esimest korda põlenud kätt

Haasi meeskonna prantslasest piloot kinnitas fännidele, et on oma paranemisel poolel teel, kuigi ta oleks kõigest 11 päeva tagasi peaaegu oma autosse sisse põlenud.

"50% tagasi," kirjutas ta Instagramis oma piltide all. "Põrgu päralt, kui hea tunne on, et mu parem käsi sidemetest vaba on. Pean päeva otsa palju kreemitama, aga on hea meel seda nii heas vormis näha. Ootan nüüd, et ka parem käsi paraneks."

Grosjean pääses Bahreini haiglast välja kolmapäeval, kuid hooaja viimasel etapi, mis peetakse sel nädalavahetusel Abu Dhabis, ta veel kaasa ei tee, kuigi ta seda veel eelmisel nädalal lootis. Küll aga võib teda näiteks jõusaalis velotrenažööril.

Prantslane lahkub selle hooaja järel Haasi tiimist, kus tema koha võtab seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick.

Grosjeani avarii: