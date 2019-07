FOTOD | Renault' vormelitiimi veok sõitis Ungaris kraavi

Renault kinnitas, et veoki juht pääses tõsisemate vigastusteta ning ühtegi teist sõidukit õnnetuses ei osalenud. "Juht, kes sõitis kõiki kehtivaid seadusi järgides, aidati autost välja. Ta on teadvusel ega saanud raskeid vigastusi. Ta on toimetatud Ungari haiglasse edasistele uuringutele," teatas tiim.

Õnnetus juhtus Ungari M1 kiirtee peal Györi lähedal. Veok on praeguseks sõidukorda tagasi saadud. Pole teada, mis oli veoki lastiks või kas see vedas ka Nico Hülkenbergi või Daniel Ricciardo vormelit.

Eeloleval nädalavahetusel toimub F1 etapp Budapestis Hungaroringil. Viimasel etapil Hockenheimis katkestasid mõlemad Renault' piloodid. Ricciardo jäi jalameheks mootoriprobleemi tõttu, Hülkenberg tegi vihmamärjal rajal kodupubliku ees avarii.