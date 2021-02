FOTOD | Kimi Räikkönen esitles Alfa Romeo uut vormelit

Alfa Romeo sõitjatena jätkavad ka tänavu Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi.

"Esiteks on väga tore oma uut vormelit näha. Oleme olukorras, kus on palju lahtisi otsi, sest on mõned reeglimuudatused ja me ei tea, kuidas see kõiki mõjutab ja kuhu see meid asetab," sõnas Räikkönen tänasel esitlusel..

"Aga me anname endast igal juhul parima, kuhu iganes me ka ei jõuaks," lisas 41-aastane veteran.



Car: ✔️

Drivers: ✔️

Lots of pictures: ✔️



Next ➡️ racing! pic.twitter.com/sZV9zV0ReX — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 22, 2021