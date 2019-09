FOTOD | Jüri Vips lõpetas Sotšis esimese sõidu kolmandana, aga sai turvaauto taga tehtud avarii eest valusa karistuse

Vormel 3 etapp Sotšis

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips on veel tiimi koosolekul, aga kuluaarides räägitakse, et tegelikult pidanuks ka Armstrong viiesekundilise karistuse saama, sest naases pärast väljasõitu rajale valet poolt torbikuid. Kas Hitech selle kohta ka protesti esitab, pole teada. Vaevalt see midagi väga palju muudaks, aga äkki mingi teoreetilise võimaluse Vipsile veel homseks kokkuvõtte kolmandat kohta püüda jätaks.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips stardib homme esimeselt, Armstrong kaheksandalt kohalt. Armstrong sai siit 25, Vips 4 punkti. Meeste vahe on nüüd 18 punkti. Homme on laual vaid 17 punkti. Ehk F1 superlitsentsi arvestades on GAME OVER:

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 2019. aasta F3 sarja võitja on Robert Shwartzman.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Karistuse tulemusena on Vipsi lõppkoht kaheksas.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Läbi! Vips ületab finišijoone Armstrongi ja Shwartzmani järel kolmandana. Kiireima ringi 2 punkti lähevad 7. kohal lõpetanud Jake Hughes'ile.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips on Karist mööda saanud ja hoiab kolmandat kohta! Kahjuks 10-sekundilise karistuse tõttu poodiumile siiski ei jää.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Algas viimane ring. Armstrong läks esimeses kurvis mööda! Aga tundus, et pigem võidusõidu tulemusena.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Algas eelviimane ring. Shwartzman ees, Armstong järel. Näis, kas Armstrongi nimel hakatakse tiimikäsklusi andma. Shwartzmanile pole iseenesest tiitli kindlustamiseks seda esikohta vaja. Ta oleks tiitli saanud ka siis, kui Daruvala oleks võitnud ja tema teine olnud.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 17/20 Vips möödus Pulcinist teisel pikal sirgel mängleva kergusega ja on nüüd neljas. Niko Kari on 1,3 sekundi kaugusel.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Siiski-siiski! Mingid punktid Vips äkki ikkagi teenib. Tema ja Daruvala vahe on praegu 4 sekundit, sealt üheksanda kohani on veel 6,3.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 16/20 Pulcini on kolmanda koha ära andnud. 1. Shwartzman, 2. Kari, 3. Armstong, 4. Pulcini, 5. Vips, 6. Daruvala.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 15/20 Vips möödus Daruvalast ja tõusis viiendaks.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips saab turvaauto taga Lundgaardile otsasõidu eest 10-sekundilise karistuse, mis praeguste vahede juures tähendab kindlasti punktikohalt välja langemist. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1177849849754071040

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 13/20 Uus liider! Shwartzman möödus Karist.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Hetkeseisuga teenib Armstrong Vipsist neli punkti rohkem ja möödub eestlasest punktitabelis ühe silmaga.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 12/20 Armstrong tegi vea ja lasi Pulcini mööda. Vips ikka kuues. Itaallasest tiimikaaslane kolmas.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 10. ringi lõpus on Kari veel liider, Armstrong teine, Shwartsman kolmas, Pulcini neljas, Daruvala viies, Vips kuues. Vipsi karistuse kohta ilmus ekraanile mingi info, aga selle peale näidati kohe kordust, nii et polegi täpselt teada, mis eestlasest saab.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Niko Kari möödus Armstrongist ja võttis siisse liidrikoha.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Kohtunikud teatavad, et hoopis Lundgaardi ja Vipsi intsident on uurimise all.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Kordus näitab, et Vips sõitis turvaauto taga Lundgaardile sisse!

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Esimeses sektoris olid korra jälle kollased lipud. Lundgaardil oli mingi mure. Taanlane langes 20-ndaks, Vips tõusis koha võrra. Kuues.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Kuuendale ringile minnakse veel turvaauto tagant. Võidusõitu polegi täna eriti näinud. Selle ringi lõpus tuleb turvaauto ära. Mehed, kes enne vihmarehvid alla said, on jälle boksis, et pehmed rehvid tagasi keerata.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Veel üks auto seinas! Leong Hon Chio (Jenzer). Nüüd tuleb päris turvaauto.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 4/20 Virtuaalse turvaauto režiim lõppes. Armstrong ikka esimene, Shwartzman teine, Kari kolmas, Pulcini neljas, Daruvala viies, Lundgaard kuues, Vips seitsmes.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Devlin Di Francesco käis ka boksis. Tridenti ja Carlini tiimid on seega esimesed, kes vihmarehvid alla keerasid.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Esimene auto (Felipe Drugovich) käis boksis ja keeras vihmarehvid alla.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips sai enne virtuaalset turvaautot Hughesist mööda ja taastas seitsmenda koha.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 2/20 Virtuaalne turvaauto. Bent Viscaal tegi spinni ja sõitis seina.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips on endast Jake Hughesi mööda lasknud ja kaheksandaks langenud.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Armstrong läks sõitu juhtima, Shwartzman teine, Kari kolmas, Lundgaard neljas, Daruvala viies, Pulcini kuues ja Vips seitsmes.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips tõusis esimese kurviga seitsmendaks.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Start on antud!

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1177844219538530304

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Masinad läksid soojendusringile.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 21. startima pidanud Lirim Zendeli on miskipärast stardirivist puudu, tema stardikoht on tühjaks jäetud.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/belgias-raskelt-vigastada-saanud-f2-piloot-otsustas-jala-alles-jatta-aga-ees-ootab-10-tunnine-operatsioon?id=87576109

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Mehaanikud on rehviriiulid juba stardisirgele valmis pannud, et vajadusel vahetult enne starti vihmarehvid alla keerata.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Ringraja kohal on jälle kergelt tibutama hakanud. Taevas on hall, aga vähemalt siit pressikeskuse aknast tundub, et keegi vihmarehvidega kohe välja ei lähe. Kui sadu tugevneb, näeme ka F3 sarjas harvaesinevat nähtust nimega boksipeatus, mis erinevalt F1 sarjast ei kesta suguni vaid 2 sekundit. Autode kallal askeldavate mehaanikute arv on limiteeritud ning seetõttu võivad ka boksipeatuse pikkused kõvasti varieeruda.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: F3 masinad saabuvad riburadapidi boksiteele. Viimased askeldused auto kallal ning siis minnakse juba starditeele kohti sisse võtma.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Tere hommikust Sotšist! Vihma enam umbes tund aega peale pole kallanud ning rada hakkab vaikselt kuivama. Pilve tagant piilub isegi päike, aga pilvi on siiski veel raja ümber omajagu ja mõned neist üsna ähvardavad. Näis, mis saab, aga vihmas sõita oleks ju tore...

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Selline oli kõige täiuslikum ring, mis eile F3 autoga ajasõidus välja suudeti sõita: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1177643062094249984

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Jüri Vips rabab F3 Twitteri kanalil matemaatikaga: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1177631989265915904