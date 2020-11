FOTOD | Jüri Vips käis koos Red Bulli sõitjaga Türgi ringrajaga tutvumas

Nimelt teatas Red Bull neljapäeva hommikul, et Vips on saanud kätte FIA superlitsentsi ning on juba sel nädalavahetusel Türgis varusõitjana kaasas. Seega, Kui Red Bulli meestega midagi juhtub, siis tõstetakse sinna Alpha Tauri sõitjatest keegi, kas Daniil Kvjat või Pierre Gasly ja tema asemel istub autosse Vips.

Nagu F1-s kombeks, käivad sõitjad etapi eel ka jalgsi ringraja läbi, et sellega tutvust teha. Fotodelt on näha, et Vips käis Intercity Istanbul Park nime kandval ringrajal koos Red Bulli sõitja Alexander Alboniga.

Alboni tänavune hooaeg on kulgenud keeruliselt. Türgi etapi eel hoiab ta üldarvestuses alles üheksandat kohta, jäädes tiimikaaslasest Max Verstappenist maha 98 punktiga. Kus Alboni karjäär järgmisel aastal jätkub, pole veel teada.

Jüri Vips (paremalt esimene) XPB/Press Association Images