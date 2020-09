FOTOD JA VIDEO | Jüri Vips tegi koos eelmise F1 etapi võitjaga Mugello ringrajale tiiru peale

Poole hooaja pealt F2 tiimiga DAMS Racing liitunud Red Bulli noorteakadeemia piloot Vips tegi täna Ferrari testimispaigana tuntud Mugello rajale tiiru peale koos möödunud pühapäeval Monzas võidutsenud Pierre Gaslyga, kes sõitis DAMS-i masinaga 2014.-2016. aastani GP2 sarjas (F2 eelkäija).

"Mugello rajaga tutvumine koos erilise külalisega. Alati meeldiv sind näha, Pierre Gasly!" kirjutas DAMS-i meeskond Facebookis.

20-aastasel Vipsil on F2 sarjas kahest etapist ja neljast võistlussõidust ette näidata kolm 11. kohta ja üks 9. koht.

Mugello track walk with a special guest. Always nice to see you, Pierre Gasly! #F2 #AllezLesBleus #TuscanGP 📸 Dutch Photo Agency Posted by DAMS on Neljapäev, 10. September 2020

Mugello ringrajale jõuavad F1, F2 ja F3 sari esmakordselt. Nädalavahetust nimetatakse Toscana GP-ks. Raja pikkus on 5,245 kilomeetrit. Laupäevases põhisõidus (start kell 17.45) läbitakse 33 ringi ehk 173,043 km. Pühapäeval (12.55) peetakse 23-ringiline sprindisõit (120,593 km). Sõitjad peavad kasutama kõva ja pehme seguga Pirelli rehve.

"Rehvide säästmine saab olema väga tähtis. Tegu on ilmselt hooaja kõige rohkem rehve kulutava rajaga," ütles F2 sarja ametlikus eelvaates Prema tiimi venelasest sõitja Robert Shwartzman. "Keskendun tõsiselt sellele, kuidas rehvidega toime tulla ja teha parimat tööd, et neis vähegi elu sees hoida. Ma ei usu, et need kaua kestavad."

"Rada on väga kiire ja paljude kurvidega, mis lähevad üles- või allamäge, seega auto on kogu aeg piiri peal ning sul peab olema julgust ja usaldust masinasse, kui sa tahad kiiresti sõita. See on ka füüsiliselt nõudlikum kui teised rajad."

Vormel 2 pooletunnine kvalifikatsioon algab homme Eesti aja järgi kell 18, vabatreening kell 13.55.