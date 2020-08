FOTOD | F2-s aasta tagasi raskelt vigastada saanud vormelipiloot viidi täna hukkunud mehe Huberti surmapaiga juurde ratastooliga

Kui Hubert jättis tragöödias oma elu, siis raskelt sai vigastada Ecuadori juurtega USA sõitja Juan Manuel Correa, kes vigastas kõige tõsisemalt paremat jalga, millele tehti amputatsiooni vältimiseks eelmisel nädalal 17-tunnine operatsioon. Enne seda hoiti pilooti kunstlikus koomas, sest kannatada olid saanud ka tema kopsud.

Viimased kuud on Correa raskest avariist taastunud ning ta sai selleks nädalavahetuseks kutse tulla Belgia GP-le aukülalisena. Neljapäeval käisidki paljud Spa ringrajal avariipaigas Huberti mälestamas. Lisaks Correale sai näha varalahkunud prantslast meenutamas ka F1 sõitjaid, teiste hulgas Pierre Gasly'd, kes oli Huberti lapsepõlvesõber.

Pierre Gasly Foto: Hoch Zwei via ZUMA Wire

"Tundsin, et mul on võimalus see peatükk lõpetada, kuid kõige tähtsam oli mälestada Anthoine'i," rääkis Correa Motorspordile antud usutluses. "Mul on hea meel siin olla. Olen õnnelik, et näen taas inimesi, kuid samal ajal tuleb sellest väga emotsionaalne nädalavahetus minu jaoks."

Correa avaldas, kuidas Huberti perekond ka talle on toeks olnud. "Nad kirjutasid mu vanematele kõigest mõned päevad pärast avariid ja uurisid, kuidas mul läheb. Huberti tüdruksõber Julie käis mul külas, kui ma koomas olin. See näitab, missugused inimesed nad on ning miks Anthoine oli nii tore kutt. Ta oli hea sõber ja ning tõesti meeldiv inimene. Mul on raske temast siiski rääkida. Siin rajal olles tulevad külmavärinad peale ning kõik meenutab teda. Siiani tundub uskumatu, mis täpsemalt juhtus."

Noor sõitja avaldas ühtlasi, et loodab juba aasta lõpuks vormelimasina rooli naasta. "Mul on veel nii mõnedki operatsioonid ees, kuid metallraam minu jala ümber peaks olema aasta lõpuks kadunud. Seega saan võib-olla juba detsembris autosse istuda," rääkis Correa lootusrikkalt.