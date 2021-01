FOTO | Surmasuust pääsenud Romain Grosjean näitas oma põlenud kätt

Grosjeani vigastada saanud kätelt võeti kuus nädalat pärast õnnetust sidemed maha. Prantslane jagas pilte Twitteris.

Dressing fully off and Petrus happy!!!

Grosjean põrkas Bahreinis pärast kolmandat kurvi kokku Daniil Kvjatiga ja lendas vastu barjääri. Prantslase auto murdus pooleks, kusjuures Grosjeaniga mehitatud esiosa läks suure leegiga põlema. Vormelisõitja suutis ennast põlevast kokpitist vabastada ja hüppas leekidest välja, saades põletushaavu.

Grosjean rääkis hiljem, et tema seitsmeaastane poeg Sacha kartis vaatepilti nähes, et isa tuleb koju üleni põlenuna ja mustana. Kaks aastat noorem poeg Simon usub, et isa näol on nüüd tegu superkangelasega, sest ta lendas põlenud autost välja.