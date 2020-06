FOTO | Saaga jätkub: Hamilton vastas Ecclestone´i kommentaaridele

Ecclestone arvas, et Hamiltoni juhitud kampaanial puudub F1 jaoks igasugune mõju. “Tumedanahalised on tihti rassistlikumad kui valged,” teatas mees hiljuti antud intervjuus CNN-ile.

Eile avaldas oma ametliku vastuse endisele juhile ka F1, kes sõnas, et nende vaated ei ühti Ecclestone´iga. Täna avaldas oma vastuse ka vormelipiloot Lewis Hamilton.

Hamilton postitas oma Instagrami teksti, kus ta ei nõustunud Ecclestone´i kommentaaridega. “Bernie on spordist väljas ning ta on teisest põlvkonnast pärit. Siiski ilmestab tema suhtumine praeguseid probleeme. Ecclestone´i kommentaarid on isekad ning näitavad ta harimatust. See kõik tõestab, kui palju tööd peab meie ühiskond veel tegema enne, kui saavutame võrdsuse,” kirjutas Hamilton.

“Ma nüüd mõistan, et minu karjääri jooksul pole keegi mitte midagi teinud, et soosida võrdset kohtlemist ning sallivust,” kirjeldab mees. “Kui keegi, kes on aastakümneid juhtinud seda spordiala, ei suuda mõista selle probleemi sügavust, siis kuidas me saame oodata, et tema alluvad seda tajuksid?” lisas piloot.

“Ma jätkan oma hääle kasutamist, et esindada neid, kes selleks võimelised pole,” lubas Hamilton.

Hamilton on mitmeid kordi osalenud Black Lives Matter ehk rassismivastastel protestidel. Lisaks asutas ta ka programmi, mille eesmärk on soodustada rassilist mitmekesisust F1-sarjas.



Lewis Hamilton blasts former F1 boss Bernie Ecclestone after he said 'black people are more racist than white people' https://t.co/IVdJ44WOmG — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 27, 2020