FOTO | Mercedes hakkab F1-sarjas sõitma musta värvi masinatega, et võidelda rassismi vastu

Mercedese autosid on alati kaunistanud nende ajalooline “Hõbe Nool”, kuid nüüd otsustati ühe sammuna mitmekesisuse parandamiseks kujundada oma masinad ümber.

“Me oleme 2020. aasta hooajaks otsustanud kujundada oma sõidukid mustaks. Eesmärk on näidata avalikkusele, et me üritame enda meeskonnas parandada mitmekesisust. Lisaks on see ka selge signaal, et me oleme vastu rassismile ja igasugusele muule diskrimineerimisele,” seisis meeskonna avalduses.

Kuuekordne F1 meister ning ainus kuningliku sarja tumedanahaline piloot Lewis Hamilton on suur Black Lives Matter ehk "tumedanahaliste elud loevad" toetaja ning nende eestkõneleja.

“Ma tahan tänada kogu meeskonda, et te olete kuulanud, rääkinud ja mõistnud minu kogemusi ja kirge. Sellise otsuse langetamisega näitame, et me oleme valmis muutuma ja arenema,” ütles Hamilton.

Lisaks kannavad nii Hamilton kui ka Bottas tulevasel hooajal üleni musta värvi võidusõiduriietust.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020