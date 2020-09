FOTO | Maagilise tähiseni jõudev Ferrari saab ajaloolisel etapil uue kuue

Selle puhul on Ferrari muutnud ka SF1000 masina disaini ning autod on värvitud sama tooni, millega sõitsid Ferrari 125 mudelid 1950. aastal, kui F1-sarjas tehti debüüt. Sümboolselt saab Ferrari 1000. etapi kirja Mugello ringrajal, mis on nende kodurajaks ja kus nad ühtlasi käivad masinaid testimas.

"On suur au sõita Ferrariga nende 1000. etapil. See on kõige pikema ajalooga võistkond F1-sarjas," rääkis neljakordne maailmameister Sebastian Vettel. "Veelgi rohkem pakub rõõmu, et saame seda teha Mugello ringrajal ja esmakordselt sel hooajal ka fännide ees."

Nimelt lubatakse sel nädalavahetusel raja äärde 2880 fänni, kes kõik hajutatakse vastavalt piirangutele ära.