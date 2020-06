Forbes: McLaren on suures rahalises kriisis

Koroonaviirus on karmilt mõjutanud autode müüki. Üle ettevõtte kogunevad järjest rohkem tumedaid pilvi, kuid õnneks on F1 siiski stabiilses seisus.

Sky Sportsi andmetel valmistub McLaren ette ühe kolmandiku oma F1 väärtusest müüma. Kuigi see ettevõte juba kuulub osakutena paljudele inimestele, on neil siiski vaja lisaraha, et jääda püsima.

McLaren on tuntud kui vormel 1 meeskond, kuid suurim osa nende kasumist tuleb just luksusautode müügist. Forbesi andmetel moodustab selle ettevõtte 83,9 protsenti kasumist just superautode tootmine ning müümine. Vormel moodustas eelmise aasta kasumist kuskil 12,5 protsenti.

Eelmisel aastal müüs McLaren 953 superautot, sel aastal kõigest 307. Tulemuseks kukkus nende aastakasum 600 protsenti.

McLaren kuulub küll rikastele omanikele, aga isegi nemad tahavad võibolla lahkuda uppuvalt laevalt.