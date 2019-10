FIA tühistas Renault' F1 tiimi tulemused: sõitjad kasutasid võistluse ajal keelatud abi

Karistuse põhjuseks on tõsiasi, et Renault oli meeskonna autodele paigaldanud süsteemi, mis oskas pidurite tasakaalu automaatselt vastavalt ringraja osale reguleerida.

Võimalusele, et Renault' autodel kasutatakse sellist süsteemi, viitas sealjuures konkurenttiim Racing Point, kelle sõnul said nad pardakaamera videot vaadates aru, et rivaalid võivad kasutada reeglitega vastuolus olevat seadistust. FIA tehniline osakond vaatas seepeale Renault' masinad üle ning leidis, et kasutatud süsteem ei vasta tõepoolest regulatsioonidele.

"Piduritasakaalu muutmise süsteem käitus antud juhul sõitjat abistava süsteemina, sest vastasel juhul oleksid sõitjad pidanud tasakaalu iga ringi jooksul mitu korda ise ümber seadistama," seisis otsuse selgituses. "Juhime tähelepanu, et tegu ei ole süsteemiga, mis asendaks sõitjate oskusi või reflekse, kuid sellest hoolimata on tegemist keelatud abiga."

Otsuses ei ole mainitud, kas Renault võis antud süsteemi kasutada ka teistel etappidel.

Karistuseks otsustati mõlemad Renault' sõitjad Jaapani GP-lt tagantjärele diskvalifitseerida. Daniel Ricciardo sai algselt kuuenda, Nico Hülkenberg kümnenda koha.

Renault'l on võimalik otsus edasi kaevata.