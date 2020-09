FIA tühistas Lewis Hamiltonile määratud trahvipunktid, karistati hoopis Mercedest

Kõik sai alguse pühapäevase etapi eel, kui vahetult enne starti teatasid kohtunikud, et Hamilton on uurimise all vales kohas proovistardi tegemise eest. Sõidu ajal anti britile koguni kaks viiesekundilist karistust, sest kohtunikud leidsid, et ta oli etapi eel kahel korral teinud selleks lubamatus kohas proovistardi.

Ajatrahvi järel võistlejate rivi keskele kukkunud Hamilton sai Venemaal lõpuks kolmanda koha. Sõidu võitis tiimikaaslane Valtteri Bottas, kahe mehe vahele mahtus Max Verstappen (Red Bull).

Ühtlasi teenis ta mõlema üleastumisega enda nimele ühe trahvipunkti juurde, mis tähendas, et Hamiltonil oli neil kokku 10. Reeglid sätestavad, et kui sõitja kontole koguneb 12 kuuga 12 trahvipunkti, peab ta ühe etapi vahele jätma. See oleks tähendanud, et järgmisel neljal võistlusel oleks Hamilton pidanud käituma väga ettevaatlikult, sest alles Türgis (15. november - toim) hakkavad inglase esimesed punktid tühistuma.

Ehkki Hamilton kritiseeris sõidu järel teravalt kohtunike otsust, otsustas Mercedes karistust mitte apelleerida. Küll otsustas FIA ise olukorra üle vaadata ning järele mõeldes leiti, et Hamiltonile määratud trahvipunktid olid liiga karm karistus.

"Rääkisime sõidu järel nii Hamiltoni kui ka Mercedesega. Leidsime, et asi oli hoopis meeskonnas, kes teatas sõitjale, et ta võib nendes kohtades starti harjutada," selgitas F1-sarja sõidudirektor Jean Masi. "Selle põhjal otsustasid kohtunikud võtta temalt kaks trahvipunkti ära, sest need olid kohatud."

"Selle asemel määrasime hoopis võistkonnale selliste juhiste eest 25 000 euro suuruse trahvi," jätkas Masi. "Tõsi, Hamilton sõitis autoga, aga märkimisväärne asjaolu on, et ta täitis ikkagi tiimi korraldusi."